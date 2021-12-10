Суд заарештував заступника мера Одеси Труханова

Вищий антикорупційний суд України змінив запобіжний захід в.о. заступника міського голови Одеси Олегу Бриндаку. Соратника Геннадія Труханова відправили в СІЗО на 2 місяці, пише Ольга Белей, Думська.

Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора і відправив соратника Геннадія Труханова в слідчий ізолятор строком на 60 днів - до 7 лютого 2022 року

Бриндак може вийти на свободу у разі внесення застави в розмірі 24 млн 970 тисяч гривень.

Олега Бриндака разом з ще 15 громадянами, серед яких Геннадій Труханов і бізнесмен Володимир Галантерник, підозрюють у створенні злочинної організації, яка фактично контролювала міську владу і діяла в декількох напрямках: передача земель під забудову пов'язаним забудовникам; незаконна приватизація; розкрадання бюджетних коштів.

Раніше чиновнику призначили запобіжний захід у вигляді однієї застави в розмірі 39,9 млн гривень, проте він знайшов лише незначну частину цієї суми - 1,5 млн грн. Гроші внесла сестра Бриндака. В результаті САП звернулася до суду з проханням про посилення запобіжного заходу.