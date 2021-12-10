Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня
У п'ятницю падіння долара переросло у справжній обвал: торги на міжбанківському валютному ринку завершилися максимальним падінням за весь тиждень.
Експортери, які усвідомили, що тренд остаточно змінився у бік зміцнення гривні, сьогодні поспішали продати валюту, а покупці, бачачи, що знову настав їхній час, навпаки, не поспішали брати. Надії, що Національний банк захищатиме рівень 27 гривень, не справдилися. Регулятор справді зранку вийшов з інтервенцією на покупку, але взяв лише 5 млн доларів у районі 27,04 гривень. Після того, як котирування опустилися нижче за рівень 27,00, цінники різко пішли вниз. Продавці, які усвідомили, що Нацбанк їх не підстрахує, вже не торгувалися, а віддавали покупцям за цінами, які ті встановлювали.
Закрили торги п'ятниці на 16,2 копійок на купівлі та на 15,2 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.
Хід торгів
Стартові котирування – 27,02/27,08 (купівля/продаж).
Торги п'ятниці відкрилися вже вчорашнього: спред на відкритті – 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,025 гривень пройшла о 9:20. За 15 хвилин на ринку несподівано з'явився Національний банк. Регулятор взяв звичні 5 млн. доларів, закривши найдешевші заявки від продавців, і пішов. До кінця торгів Нацбанк більше не з'явився, незважаючи на очікування експортерів. З 11 до 14 години угоди йшли у «прикордонному» районі 26,99-27,01 гривень. Щойно покупці закінчилися, і на ринку залишилися лише банки-спекулянти, вони одразу ж опустили цінник на покупку до 26,90-26,92 гривень, і продавцям нічого не залишалося, як піти на них. День закрили на денних мінімумах.
Котирування закриття торгів – 26,90/26,93 (купівля/продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 2,55 млн. порівняно з четвергом і склав 226,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксований Національним банком на 12:00 на рівні 27,0292 гривень.
- Офіційний курс долара на 13 грудня встановлено на позначці 27,0241 гривні за долар, зниження на 7,72 копійок.
- Офіційний курс євро на 13 грудня встановлено на позначці 30,4521 гривні за євро, зниження на 22,52 копійки.
Готівковий долар у оптових обмінниках Києва протягом дня подешевшав ще на 12 копійок. Вранці "американця" почали продавати по 27,09-27,10 гривень. До обіду він подешевшав до 27,04-27,05 гривень, а до 17 години долар продавали вже по 26,97-26,98 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1287 долара. Сьогодні євро явно не може визначитися з подальшим напрямком руху: спочатку він опустився до позначки 1,1264 долара, а потім відскочив угору до 1,1309 долара. І потім ще раз проробив такий самий рух. Такі різкі рухи стали результатом публікації звіту з інфляції у США, що показав зростання споживчих цін на 6,8% на рік, що є найвищим темпом початку 1980-х років. Готівковий євро сьогодні слідував за готівковим доларом, тобто. вниз. За день він подешевшав ще на 15 копійок: вранці його продавали по 30,60-30,62 гривень, а до 17-ї години цінник опустили до 30,45-30,47 гривень.
Російський рубль протягом дня кілька разів наближався до рівня 73,30 за долар, але так і не зміг показати найкращий результат. Що стосується готівкового рубля, у столиці ціна на нього вже третій день поспіль заморожена на рівні 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.