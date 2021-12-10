Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю падіння долара переросло у справжній обвал: торги на міжбанківському валютному ринку завершилися максимальним падінням за весь тиждень.

Експортери, які усвідомили, що тренд остаточно змінився у бік зміцнення гривні, сьогодні поспішали продати валюту, а покупці, бачачи, що знову настав їхній час, навпаки, не поспішали брати. Надії, що Національний банк захищатиме рівень 27 гривень, не справдилися. Регулятор справді зранку вийшов з інтервенцією на покупку, але взяв лише 5 млн доларів у районі 27,04 гривень. Після того, як котирування опустилися нижче за рівень 27,00, цінники різко пішли вниз. Продавці, які усвідомили, що Нацбанк їх не підстрахує, вже не торгувалися, а віддавали покупцям за цінами, які ті встановлювали.

Закрили торги п'ятниці на 16,2 копійок на купівлі та на 15,2 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,02/27,08 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися вже вчорашнього: спред на відкритті – 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,025 гривень пройшла о 9:20. За 15 хвилин на ринку несподівано з'явився Національний банк. Регулятор взяв звичні 5 млн. доларів, закривши найдешевші заявки від продавців, і пішов. До кінця торгів Нацбанк більше не з'явився, незважаючи на очікування експортерів. З 11 до 14 години угоди йшли у «прикордонному» районі 26,99-27,01 гривень. Щойно покупці закінчилися, і на ринку залишилися лише банки-спекулянти, вони одразу ж опустили цінник на покупку до 26,90-26,92 гривень, і продавцям нічого не залишалося, як піти на них. День закрили на денних мінімумах.

Котирування закриття торгів – 26,90/26,93 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 2,55 млн. порівняно з четвергом і склав 226,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксований Національним банком на 12:00 на рівні 27,0292 гривень.

зафіксований Національним банком на 12:00 на рівні 27,0292 гривень. Офіційний курс долара на 13 грудня встановлено на позначці 27,0241 гривні за долар, зниження на 7,72 копійок.

встановлено на позначці 27,0241 гривні за долар, зниження на 7,72 копійок. Офіційний курс євро на 13 грудня встановлено на позначці 30,4521 гривні за євро, зниження на 22,52 копійки.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва протягом дня подешевшав ще на 12 копійок. Вранці "американця" почали продавати по 27,09-27,10 гривень. До обіду він подешевшав до 27,04-27,05 гривень, а до 17 години долар продавали вже по 26,97-26,98 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1287 долара. Сьогодні євро явно не може визначитися з подальшим напрямком руху: спочатку він опустився до позначки 1,1264 долара, а потім відскочив угору до 1,1309 долара. І потім ще раз проробив такий самий рух. Такі різкі рухи стали результатом публікації звіту з інфляції у США, що показав зростання споживчих цін на 6,8% на рік, що є найвищим темпом початку 1980-х років. Готівковий євро сьогодні слідував за готівковим доларом, тобто. вниз. За день він подешевшав ще на 15 копійок: вранці його продавали по 30,60-30,62 гривень, а до 17-ї години цінник опустили до 30,45-30,47 гривень.

Російський рубль протягом дня кілька разів наближався до рівня 73,30 за долар, але так і не зміг показати найкращий результат. Що стосується готівкового рубля, у столиці ціна на нього вже третій день поспіль заморожена на рівні 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.