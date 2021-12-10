Відносини між Росією та Заходом підійшли до критичної межі

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що відносини між Росією та Заходом «продовжують деградувати і підійшли до критичної межі» через ситуацію в Україні, повідомляє Новое время.

Як сказано у заяві російського зовнішньополітичного відомства, країни НАТО «підштовхують Київ до агресивних кроків» на Донбасі.

"Як привід використовується ситуація в Україні, щодо якої Захід взяв курс на заохочення русофобії, вигородження дій київського режиму щодо зриву Мінських домовленостей та підготовки до силового сценарію на Донбасі" , — заявили в МЗС РФ.

Москва висловила стурбованість певними позаплановими навчаннями США та їхніх союзників у Чорному морі.

"Літаки країн-членів НАТО, зокрема стратегічні бомбардувальники, регулярно здійснюють провокаційні облети та небезпечні маневри біля рубежів Росії" , - сказано в повідомленні.

РФ наполягає на: