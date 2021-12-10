Відносини між Росією та Заходом підійшли до критичної межі

Відносини між Росією та Заходом підійшли до критичної межі

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що відносини між Росією та Заходом «продовжують деградувати і підійшли до критичної межі» через ситуацію в Україні, повідомляє Новое время.

Як сказано у заяві російського зовнішньополітичного відомства, країни НАТО «підштовхують Київ до агресивних кроків» на Донбасі.

"Як привід використовується ситуація в Україні, щодо якої Захід взяв курс на заохочення русофобії, вигородження дій київського режиму щодо зриву Мінських домовленостей та підготовки до силового сценарію на Донбасі", — заявили в МЗС РФ.

Москва висловила стурбованість певними позаплановими навчаннями США та їхніх союзників у Чорному морі.

"Літаки країн-членів НАТО, зокрема стратегічні бомбардувальники, регулярно здійснюють провокаційні облети та небезпечні маневри біля рубежів Росії", - сказано в повідомленні.

РФ наполягає на:

  • на відведенні районів оперативних навчань на узгоджену відстань від лінії зіткнення Росія-НАТО;
  • погодженні граничної дистанції зближення бойових кораблів і літаків задля унеможливлення небезпечної військової діяльності, насамперед — у балтійському і чорноморському регіонах;
  • відновленні регулярного діалогу між оборонними відомствами по лінії Росія-США та Росія-НАТО.

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