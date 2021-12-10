Зоозахисники назвали зірку на честь Стефанчука

Громадська організація "Гуманістичний рух за права тварин" ( UAnimals) назвала зірку в у сузір'ї Лебідь на честь голови Верховної Ради україни Руслана Стефанчука для заохочення його внести в прохідну частину порядку парламенту законопроект про заборону цирків із тваринами, повідомляє УНІАН.

На сторінці організації у Facebook сказано:

"Відсьогодні зірка KIC8554094 у сузір'ї Лебідь носить назву Stefanchuk-5409. Таким посланням із космосу ми закликаємо голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука нарешті поставити на голосування в прохідній частині законопроєкт 5409 про заборону цирків із тваринами".

При цьому зазначається, що " упродовж багатьох років UAnimals бореться за заборону цирків із тваринами, але раз за разом руки депутатів, чиновників та інших політиків не доходять до цього питання, мовляв, воно не на часі. Але ми докладали всіх зусиль і цього року нам таки вдалося зареєструвати в Парламенті законопроєкт 5409 про заборону експлуатації усіх тварин у цирках. Цей законопроєкт уже рекомендований комітетом, але, на жаль, новий Голова ВРУ Руслан Стефанчук не поспішає виносити його на голосування."

"До нового року лишилося зовсім мало часу, проте ми продовжуємо вірити в диво: що Руслан Стефанчук винесе законопроєкт 5409 на голосування на початку списку порядку денного, щоби депутати нарешті проголосували за нього. Ми виходили на мітинги та пікети, писали звернення, листи та активно закликали врятувати тварин від жорстокості в соціальних мережах… Та все намарно – Стефанчук продовжує нас ігнорувати", - йдеться в повідомленні.

Тому Стефанчука вирішили здивувати.

"Питання лише в одному: Чи ця зірка буде щасливою й розповідатиме нашим дітям про людину, яка винесла на голосування законопроєкт 5409 і врятувала тварин?Чи нещасливою, яка завжди нагадуватиме світові про рішення Голови ВРУ, через яке в Україні продовжать знущатися з тварин задля розваги?"

В коментарі під постом Стефанчук написав:

"В понеділок на погоджувальній раді внесу пропозицію додати законопроект 5409 до порядку денного на наступний тиждень. Буду намагатись, щоб він потрапив до "прохідної частини", але тут далеко не все залежить від мене".