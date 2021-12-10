Телеканал "Дім" витратить на ток-шоу Пальчевського 12 млн гривень
Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та "UATV") планує профінансувати створення соціального шоу, яке вестиме підприємець та телеведучий Андрій Пальчевський, повідомляє Детектор Медиа.
В оприлюдненій на сайті "Прозоро" інформації йдеться про те, що на ток-шоу планується виділити понад 12 млн. грн.
Планується створити 60 випусків за 45 хвилин.
Проект називатиметься "Про життя з Андрієм Пальчевським". Створюватиме його ТОВ "Імаджинаріум", власником та керівником якого є Володимир Татаренко, власник компанії "Зе Медіа", яка проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.
"Шоу може стати головним проектом на каналі: "Повертає віру у справедливість. Дуже потрібна програма, яка допоможе відкрити правду та знайти винних. Цікаве шоу, яке може стати основним на нашому телеканалі. Такі ток-шоу необхідні, вони дозволяють побачити політичного діяча в дії", – йдеться в описі тендеру.