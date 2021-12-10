Кулеба виключає односторонні поступки по Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключає, що Київ піде на односторонні поступки Москві в питанні Донбасу. Оскільки досвід окупованого Придністров'я показує, що прямі переговори з сепаратистами і позаблоковість не дають гарантій відновлення територіальної цілісності, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

За його словами, ідея натиснути на Україну і примусити до односторонніх поступок і компромісів є необдуманою, і ці кроки не зроблять президента Росії Володимира Путіна більш миролюбним.

"Наприклад, Москва давно вимагає від Києва прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, двома окупованими Росією регіонами на сході України. Україна завжди відкидала цю вимогу з очевидних причин: Росія - сторона конфлікту, і ми не дозволимо їй виставляти себе посередником" , - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що історичний досвід показує, що вимога прямих переговорів з окупаційною владою навряд чи задовольнила б Росію. Зокрема, після того, як в Придністровському регіоні Молдови загострився збройний конфлікт в 1992 році, Москва вимагала від Кишинева прямого діалогу з Тирасполем за своєї участі в ролі посередника.