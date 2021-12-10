ДТЕК Ахметова надає аварійну допомогу енергосистемі Польщі

Компанія ДТЕК після звернення польського системного оператора відновила постачання електроенергії з Добротвірської ТЕС до Польщі для підтримки стабільної роботи енергосистеми сусідньої країни, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Експорт по виділеній лінії електропередачі здійснюється за залишковим принципом у режимі 135 МВт рівним графіком. Виведення одного блоку ТЕС для підтримки енергосистеми Польщі погоджено з диспетчером НЕК "Укренерго" , - заявила компанія.

В ДТЕК наголосили, що Добротвірська ТЕС в пріоритетному режимі забезпечує потреби ОЕС України.