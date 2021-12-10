Похмуро, дощово та тепло: погода на вихідних 11-12 грудня

Синоптики спрогнозували потепління в Україні – мало де вночі температура опуститься нижче за нуль. Крім того, очікуються дощі та мокрий сніг у окремих областях. Де яка погода буде в ці вихідні – читайте в нашому прогнозі.

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У суботу, 11 грудня, у всіх центральних, північних, а також у більшості східних та в Запорізькій областях очікується близько 4-9°С удень та від 1°С у Харківській до 8°С в інших областях уночі. У всіх західних, а також у Луганській областях буде прохолодніше - 2-5°С удень і від -1°С до 3°С уночі. І найтепліше буде на півдні та в Криму – там обіцяють 10-13°С удень та 6-11°С уночі.

З опадів 11 грудня очікуються дощі у центрі, на півночі, а також у Рівненській області. На решті території буде хмарно із проясненнями. У всіх центральних та північних областях, а також у Криму очікується вітер 18-29 км/год, у центрі та на півострові місцями до 32-36 км/год. У східних та південних областях буде менш вітряно – близько 14-22 км/год, на півдні місцями до 25 км/год. І найменш вітряно буде на заході країни – 4-14 км/год.

У неділю, 12 грудня, у всіх північних, а також у Хмельницькій та більшості центральних областей очікується 2-6°С удень і 1-6°С уночі. В інших західних, а також у всіх східних областях похолодає: буде від -1°С до 3°С удень і від -4°С на сході до 3°С на заході вночі. Трохи тепліше буде у Вінницькій та в усіх південних областях – там обіцяють 6-10°С удень та 3-8°С уночі. А ось у Криму, навпаки, навіть потеплішає до 12-14°С удень і 4-6°С уночі.

З опадів 12 грудня очікується дощі у центрі (крім Полтавської та Дніпропетровської областей) та на півдні (крім Херсонської та Запорізької областей), а також мокрий сніг у всіх західних областях. Середня швидкість вітру країною очікується лише на рівні 14-22 км/год. У центрі, а також у Криму та на Одещині місцями можливі шквали до 25-29 км/год. Найменш вітряно буде, як і раніше, на заході – 11-18 км/год. І найсильніший вітер очікується на сході країни – близько 18-25 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що вранці 11 грудня у західних та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м, на дорогах можлива ожеледь (I рівень небезпеки, жовтий).

У столиці України, Києві, 11-12 грудня очікується температура повітря від 3 до 7°С протягом дня, вітер 14-25 км/год, дощ у суботу та похмура погода з проясненнями у неділю.