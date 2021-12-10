Заборона на безкоштовний "пластик". В АТБ показали розцінки на пакети

З сьогоднішнього дня, 10 грудня, компанія "АТБ-Маркет" запроваджує платну реалізацію пластикових пакетів у магазинах торгової мережі "АТБ" відповідно до закону №1489-IX, повідомила прес-служба компанії, повідомляє UBR.

"Пластикові пакети для первинного пакування та пакети, у тому числі біорозкладні, пропоновані покупцям на касах магазинів "АТБ", реалізовуватимуться платно з урахуванням відповідної постанови Кабінету міністрів" , - зазначив генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков.

У результаті, за пластиковий пакет із ручками доведеться заплатити 12 коп., а без ручок – 9 коп., попередили у компанії.

В "АТБ-Маркет" також нагадали, що з березня 2021 року компанія почала реалізацію біорозкладних еко-пакетів з кукурудзяного крохмалю. Також покупцям пропонують еко-сумки багаторазового використання.

Нагадаємо, 10 грудня в Україні введено в дію закон №1489-IX, який забороняє поширення надтонких, тонких та оксорозкладних пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та послуг.