Справа Протасевича: у Польщі опублікували запис переговорів диспетчера

Прессекретар міністра — координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін опублікував переговори авіадиспетчера з пілотом літака Ryanair, який примусово посадили у Мінську в травні 2021 року, повідомляє Новое время.

За даними польських спецслужб, у день посадки літака в авіадиспетчерській перебував офіцер КДБ Білорусі, який телефоном постійно підтримував контакт з людиною, яку називав Андрій Анатолійович.

В опублікованому Жариним відео є фрагменти запису переговорів авіадиспетчера з пілотом літака. Диспетчер повідомляє, що на борту буцімто є бомба, яка може активуватись у повітряному просторі Вільнюса. Раніше розшифровку переговорів публікували у міністерстві транспорту Білорусі, але тепер на записі чутно третій голос — як вважають польські спецслужби, це голос офіцера КДБ, який давав вказівки диспетчеру.

Зокрема, коли пілот запитав про рівень небезпеки, диспетчер попросив його залишатися на зв'язку, після чого спитав російською мовою, який код повідомлення потрібно назвати. Чоловічий голос відповів йому, що «червоний код». Також диспетчер передав пілоту слова цієї людини про те, що рекомендація про посадку надходить від Мінська.

Напередодні у прокуратурі Польщі повідомили, що загрози вибуху на борту літака Ryanair не було. За даними польської сторони, у день інциденту в авіадиспетчерській перебував співробітник КДБ Білорусі, який давав вказівки диспетчеру, і саме співробітник КДБ ухвалив рішення про посадку літака у Мінську.