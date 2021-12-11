У ЄС заявили про готовність посилити санкції проти РФ через Україну

Європейський союз хоче, щоб Росія знизила напруженість на кордоні з Україною, і блок готовий посилити санкції у разі вторгнення в Україну.﻿ Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє Європейська правда.

"Ми хочемо деескалації та припинення будь-якої агресії Росії проти своїх сусідів. В іншому випадку Європейський союз буде прагнути посилити свої санкції і вживе інших заходів в економічному та фінансовому секторах за погодженням з нашими партнерами" , - сказала фон дер Ляйєн.

Вона додала, що ЄС хоче хороших відносин із Росією, але це насамперед залежить від того, як Росія поводиться.