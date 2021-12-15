Психолог порадила, як пережити декрет без депресії

Психолог порадила, як пережити декрет без депресії

Часто декретна відпустка може спричинити депресію. Емоційний стан може вплинути на те, що людина взагалі може "втратити себе" у перші роки виховання дитини. Це так само впливає й на професійні навички в майбутньому, повідомляє УНІАН.

Перші труднощі молодої родини у декреті стосуються післяпологової депресії, емоційного вигорання у декреті. Це складнощі у стосунках, коли приблизно після півроку, ближче до року дитини, подружжя заходить у невирішені конфлікти, і за статистикою перший рік після народження первістка — це найбільш вразливий період для пари.

Це тривожний розлад у мами, тому що народження дитини, особливо першої, підвищує тривогу і мама стає більш обережною, за все думає і переживає, що може спровокувати певні проблеми з психологічним здоров'ям.

За її словами, в Україні потрібно руйнувати стереотипи про те, що дитина — це "сфера жінки", а щодо чоловіка це "не дуже викликає повагу".

"Мені дуже подобається шведська модель, де виділяється певна кількість днів на декрет, і будь-хто може скористатися ними, а також є кількість днів лише для мами і певна кількість днів лише для тата. Якщо тато не використовує, то її не можна передати", — пояснює експерт і додає, що це було б гарним заохоченням для тат також залучатися до виховання дітей.

У перші місяці чи півроку головне догляд за собою – це найпростіші речі. Перше — це сон. Його треба добирати при кожному зручному випадку. Не можете спати - просто полежить поруч із дитиною, щоб знизити нервову напругу та дати тілу відпочинок. Друге — повноцінне здорове харчування. Три рази на день плюс пара перекушування. Третє — фізичний рух на задоволення. А це щоденні прогулянки та фітнес. Усе. Жодних надмірностей. Більшість процедур догляду за собою не потребує багато часу. Інша справа – фізичний тонус та проблема зайвої ваги. У більшості випадків це не питання, як знайти час, а як впоратися із зайвою тривогою, яка змушує нас занадто багато їсти.

Полюбити себе! Декретна відпустка - це чудовий період, коли ви живете уповільненим життям абсолютно по праву. І можливо, навіть зобов'язані, якщо хочете, щоб ваша дитина відчувала себе добре, тому що високі швидкості, часта зміна вражень, спілкування з великою кількістю людей — все це не для немовляти.

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