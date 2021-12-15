Психолог порадила, як пережити декрет без депресії

Часто декретна відпустка може спричинити депресію. Емоційний стан може вплинути на те, що людина взагалі може "втратити себе" у перші роки виховання дитини. Це так само впливає й на професійні навички в майбутньому, повідомляє УНІАН.

Перші труднощі молодої родини у декреті стосуються післяпологової депресії, емоційного вигорання у декреті. Це складнощі у стосунках, коли приблизно після півроку, ближче до року дитини, подружжя заходить у невирішені конфлікти, і за статистикою перший рік після народження первістка — це найбільш вразливий період для пари.

Це тривожний розлад у мами, тому що народження дитини, особливо першої, підвищує тривогу і мама стає більш обережною, за все думає і переживає, що може спровокувати певні проблеми з психологічним здоров'ям.

За її словами, в Україні потрібно руйнувати стереотипи про те, що дитина — це "сфера жінки", а щодо чоловіка це "не дуже викликає повагу".

"Мені дуже подобається шведська модель, де виділяється певна кількість днів на декрет, і будь-хто може скористатися ними, а також є кількість днів лише для мами і певна кількість днів лише для тата. Якщо тато не використовує, то її не можна передати" , — пояснює експерт і додає, що це було б гарним заохоченням для тат також залучатися до виховання дітей.

У перші місяці чи півроку головне догляд за собою – це найпростіші речі. Перше — це сон. Його треба добирати при кожному зручному випадку. Не можете спати - просто полежить поруч із дитиною, щоб знизити нервову напругу та дати тілу відпочинок. Друге — повноцінне здорове харчування. Три рази на день плюс пара перекушування. Третє — фізичний рух на задоволення. А це щоденні прогулянки та фітнес. Усе. Жодних надмірностей. Більшість процедур догляду за собою не потребує багато часу. Інша справа – фізичний тонус та проблема зайвої ваги. У більшості випадків це не питання, як знайти час, а як впоратися із зайвою тривогою, яка змушує нас занадто багато їсти.

Полюбити себе! Декретна відпустка - це чудовий період, коли ви живете уповільненим життям абсолютно по праву. І можливо, навіть зобов'язані, якщо хочете, щоб ваша дитина відчувала себе добре, тому що високі швидкості, часта зміна вражень, спілкування з великою кількістю людей — все це не для немовляти.