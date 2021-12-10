Зеленський про віялові відключення електроенергії: це шантаж

Український президент Володимир Зеленський запевнив, що у державі нині стабільна енергетична ситуація. Україна, за його словами, без проблем пройде опалювальний сезон, повідомляє Обозреватель.

Інформацію про ймовірні віялові відключення електроенергії глава держави назвав "шантажем на місцевому рівні".

"Шантаж теплом і світлом на місцевому рівні буде відбуватися "то там, то там", іноді це буде. Це робиться для того щоб зробити якусь інформаційну невеличку хвилю для того, щоб показати це на тих чи інших засобах масової інформації" , – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот

Президент запевнив, що у країні загалом достатньо енергоносіїв. При цьому тарифи, за його словами, підніматися не будуть.