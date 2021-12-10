Зеленський дав інтерв'ю про підсумки розмови з Байденом

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу "1+1", де детально розповів про вчорашню телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що між Україною та Росією може з'явитися ще один майданчик для діалогу.

"У нас (з РФ – ред) може з'явитися, завдяки США, ще один майданчик переговорів з Російською Федерацією. І тут дуже тонкий такий хірургічний момент – як не втратити Нормандський формат, бо нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. Я для нас це дуже важливо – не втратити, оскільки у ньому зацікавлений Макрон", - заявив Зеленський.

США можуть доповнити "Нормандський формат" майданчиком контактів із РФ.

За словами Зеленського, зараз відносини з президентом Франції у нього добрі.

"Макрон сьогодні – один з лідерів Європи, дуже важливий лідер і потужний, точно лідер, який зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань у Нормандському форматі. Тому для мене дуже важливою є його реакція", - сказав він.

Від президента США Джозефа Байдена Зеленський одержав інформацію, що Російська Федерація не продовжуватиме ескалацію на території України.

"Меседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати Америки та весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави", - заявив Зеленський.

Президент України заявив, що не відкидає можливості проведення прямих переговорів з президентом Російської Федерації, при цьому його підтримують партнери в Європейському Союзі та США.