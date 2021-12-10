Зеленський дав інтерв'ю про підсумки розмови з Байденом
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу "1+1", де детально розповів про вчорашню телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Він заявив, що між Україною та Росією може з'явитися ще один майданчик для діалогу.
"У нас (з РФ – ред) може з'явитися, завдяки США, ще один майданчик переговорів з Російською Федерацією. І тут дуже тонкий такий хірургічний момент – як не втратити Нормандський формат, бо нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. Я для нас це дуже важливо – не втратити, оскільки у ньому зацікавлений Макрон", - заявив Зеленський.
США можуть доповнити "Нормандський формат" майданчиком контактів із РФ.
За словами Зеленського, зараз відносини з президентом Франції у нього добрі.
"Макрон сьогодні – один з лідерів Європи, дуже важливий лідер і потужний, точно лідер, який зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань у Нормандському форматі. Тому для мене дуже важливою є його реакція", - сказав він.
Від президента США Джозефа Байдена Зеленський одержав інформацію, що Російська Федерація не продовжуватиме ескалацію на території України.
"Меседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати Америки та весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави", - заявив Зеленський.
Президент України заявив, що не відкидає можливості проведення прямих переговорів з президентом Російської Федерації, при цьому його підтримують партнери в Європейському Союзі та США.
"На сьогодні я маю реакцію, що все "за", щоб існувало кілька шляхів, і щоб якнайбільше країн робили все можливе, щоб зупинити війну на сході України. Але навіть за цих двох напрямків я не виключаю, і таке підтвердження та підтримку маю, я не виключаючи окремого формату прямих переговорів з президентом Російської Федерації. Я бачу підтримку цього напряму і з боку європейських партнерів, і з боку США", - заявив він.