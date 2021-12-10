ЦРУ готуватиме розвідників для роботи з РФ та Китаєм

Центральне розвідувальне управління США переглядає методи підготовки та навчання своїх розвідників, фокусуючись головним чином протистоянні Росії та Китаю, повідомляє ТАСС.

За даними джерел телеканалу CNN, попередні 20 років відомство готувало кадри для протистояння ісламістським терористичним групам, проте тепер основний наголос має йти на збирання розвідданих. Китай, як заявили джерела, становить для ЦРУ найбільшу проблему, проте не єдину. Так, у грудні 2020 року влада США виділила $300 млн на "протидію впливу КНР" і $290 млн - на відповідне протистояння Росії.

"Управління, схоже, багато в чому намагається відтворити деякі моменти, які добре працювали до того, як контртерористичні війни заполонили загальну увагу" , - прокоментував колишній співробітник ЦРУ Тед Трой.

За даними телеканалу, відомство відмовилося коментувати специфіку будь-яких змін внутрішньої політики.