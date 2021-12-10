НАТО готове до діалогу з Росією

У НАТО готові обговорювати з Росією теми, які викликають у неї тривогу, проте не може йтися про те, щоб позбавляти Україну та інші країни права самостійно вирішувати, чи приєднуватися до альянсу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми готові проводити переговори. Проте неможливі компроміси стосовно права країн обирати свій шлях", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в п'ятницю ввечері, відповідаючи на запитання, чи готовий альянс піти назустріч Росії і, скасувавши минулі рішення, гарантувати, що Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу.