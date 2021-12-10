Компроміс з Путіним: Клімкін пояснив, на що погодився Байден

Президент США Джо Байден пішов на компроміс у переговорах з російським президентом Володимиром Путіним, використовуючи тактику "батога і пряника", переконаний ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Сьогодні.

Про це він сказав під час ефіру програми "Свободи слови Савіка Шустера".

"Насправді Байден зробив декілька кроків, які можна розглядати як компроміс. Тобто прибрали санкції щодо Північного потоку 2. Вони їх відклали в інший пасьянс. Політика Байдена стосовно Путіна – це політика батога і пряника. Спочатку врізати, а потім відпустити – кинути кістку. Саме так Байден кинув кістку Путіну" , – заявив дипломат.

Павло Клімкін також вказав на важливі обговорення у Європі, де мала би бути присутня Україна.