США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною

Ситуація біля кордонів України не змінюється після онлайн-саміту президентів США та Росії. Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, Пентагон протягом останніх двох тижнів відзначає збільшення військових Росії біля кордону з Україною.