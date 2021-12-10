США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною

США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною

Ситуація біля кордонів України не змінюється після онлайн-саміту президентів США та Росії. Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, Пентагон протягом останніх двох тижнів відзначає збільшення військових Росії біля кордону з Україною.

"Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останні дні та тижні", - заявив прессекретар Пентагону.

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