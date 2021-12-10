США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною
Ситуація біля кордонів України не змінюється після онлайн-саміту президентів США та Росії. Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, Пентагон протягом останніх двох тижнів відзначає збільшення військових Росії біля кордону з Україною.
"Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останні дні та тижні", - заявив прессекретар Пентагону.