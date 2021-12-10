США передали Україні 30 Джавелінів і 180 ракет

Сполучені Штати Америки передали Україні 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет, повідомляє Новое время.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Він наголосив, що озброєння надійшло у рамках військової допомоги.

Радник Єрмака повідомив, що частину озброєння вже було передано на позиції українських військових.

З його слів, до нового року Україна отримає ще одну партію озброєння. Йдеться про озброєння із серії протиповітряної оборони, протиракетної оборони та радіотехнічної розвідки.