Президент України Володимир Зеленський розповів про цинізм деяких політиків і труднощі з введенням санкцій проти Російської Федерації, повідомляє УНІАН.

В інтерв'ю телеканалу "1+1" глава держави прокоментував інформацію про те, що в Конгресі за проектом оборонного бюджету США на 2022 рік на даний момент прибрали поправки, що передбачають санкції проти "Північного потоку-2" і найближчого оточення Володимира Путіна.

"Поки ніяких потужних санкцій ніхто ні з кого не забрав" , - сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що " всі повинні зрозуміти, що страждають інші держави через цю санкційну політику ".

"І не всі держави думають про Україну чи про людей. Є багато людей, і досить цинічних, які думають про свій ринок, про збут свого бізнесу. Бізнес всередині на їхні держави тисне, тому всім непросто" , - підкреслив Зеленський.

"І знаєте так відверто і прямо говорити, і з цією Україною все зрозуміло, що для них потрібна "труба" (про газопровід - УНІАН)... Так не можна, так можна зруйнувати все, що у нас є більш-менш" , - сказав Зеленський.

При цьому він вважає, що неможливо щодня підтримувати й посилювати підтримку однієї держави.