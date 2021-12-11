Німеччина запровадила обов'язкову вакцинацію для медиків

Медичних працівників у Німеччині на законодавчому рівні зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу. Крім того, щеплення повинні зробити працівники будинків для людей похилого віку, повідомляє УНІАН.

Як пише Spiegel Online, відповідне рішення підтримав 571 депутат Бундестагу, 80 були проти, а 38 утрималися. Документ передбачає, що до 15 березня 2022 року вакцинованими мають бути всі працівники лікарень, будинків для людей похилого віку, лікарських кабінетів. Документ також розширює список осіб, яким необхідно вакцинуватися від COVID-19. До нього потрапили фармацевти, ветеринари та стоматологи.

Водночас від вакцинації звільнені особи, які матимуть довідку про одужання від коронавірусної хвороби, а також ті, хто має протипоказання.