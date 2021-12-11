В Україну їде нова партія вакцини CoronaVac

У неділю, 12 грудня, в Україну доставлять дві нові партії вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVaс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Група компаній "Лекхім" інформує про те, що в неділю, 12 грудня 2021р., в Україну прибудуть дві поставки вакцини КОРОНОВАК для профілактики COVID-19 (виробництва Сіновак Лайф Саєнсіз Ко., Лтд.)" , - сказано на сайті компанії прес -служби фармацевтичної компанії "Лекхім".



Зазначається, що у неділю прибуде 2 млн 447 тис. доз.

"Орієнтовний час прибуття 12:00 - 2 млн доз, 19:20 - 447 тис. доз" , - додали в пресслужбі.

Також повідомляється, що постачання вакцини здійснюються в рамках додаткової угоди до угоди між Сіновак Лайф Саєнсіз Ко., Лтд. та ПрАТ "Лекхім".