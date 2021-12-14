5 чоловічих звичок, які дратують усіх жінок

Немає ідеального шлюбу та бездоганного партнера. Кожен з нас має свої плюси та мінуси. Але варто розуміти, що саме недоліки можуть суттєво скоротити тривалість стосунків, повідомляє 24 Канал.

Далі про 5 чоловічих звичок, які надзвичайно дратують жінок. Пропонуємо їх позбутися, якщо ти цінуєш свою другу половинку та прагнеш бути поруч з нею.

1. Розкиданий одяг

Ти повинен запам'ятати раз і назавжди, що твоя дівчина – не покоївка. Тож у домі потрібно дотримуватися певних правил пристойності. Не варто розкидати по всій оселі свої брудні труси та шкарпетки. Винятком може бути той факт, що так само поводиться твоя кохана.

Але це не означає, що потрібно складати все під лінієчку. Будь-який фанатизм може мати негативний ефект.

Твій одяг не має бути розкиданим по усій оселі / Фото Annie Spratt

2. Киваєш, але не слухаєш

Вона говорить з тобою, і твоя відповідь – простий кивок або взагалі нічого? Така поведінка неприпустима. Ти побічно показуєш їй, що вона взагалі нічого для тебе не означає. Іноді ти можеш робити це не навмисно. Але цього все одно краще уникати. Якщо ти не маєш можливості говорити зараз – так і скажи.

В інакшому випадку є дуже високі шанси нарватися на скандал і образи. Воно тобі потрібне?

3. Вона прибирає після тебе

Поголився? Тоді потурбуйся про те, щоб після тебе умивальник був чистим. Це ж стосується душу. Тебе ж дратує, коли у змиві залишається її волосся? Тоді чому це повинне подобатися їй?

Приділи усього одну хвилину. Цього буде достатньо, щоб прибрати за собою. Повір, вона високо оцінить твої старання.

Навчися прибирати після себе, щоб не ускладнювати її життя / Фото abdullah ali

4. Поводишся, наче дитина

Небагато комфорту – це те, що нам потрібно. Але якщо ти весь час поводишся так, наче немовля, навіть коли у тебе незначна застуда, цього не відбувається. Вона – не твоя мати, і вона не зобов'язана тебе няньчити. Якщо тобі потрібна увага, а це нормально, сядь поруч із нею та будь із нею.

Але не будь вибагливим. Якщо вона хоче потурбуватися про тебе, то вона зробить це автоматично.

5. Спілкуєшся з колишніми

Дуже рідко буває так, що кохана дозволяє спілкуватися з колишніми. І тут немає нічого дивного. Вона не хоче, щоб ти стояв на місці. Ти повинен відпустити своє минуле та рухатися вперед.

Якщо ж ти будеш продовжувати спілкуватися з колишньою, то будь готовим, що так само поведеться і твоя дівчина. І ти будеш не в захваті від цього.

Якщо ти не позбудешся цих звичок, то дуже скоро ваші стосунки зіпсуються. Не хочеш цього? Тоді працюй над собою. Це дозволить вам обом бути максимально довго щасливими та насолоджуватися товариством один одного.