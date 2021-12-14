Курячий рулет з чорносливом: гарячі страви на Новий рік 2022

Який новорічний стіл без м`ясних страв? Для того, щоб урізноманітнити м`ясну нарізку, можна приготувати курячий рулетик з надзвичайно смачною начинкою на основі чорносливу. М`яка, ніжна курятина у поєднанні з кисло-солодким присмаком сухофрукта – з такою стравою ви точно не прогадаєте, повідомляє Обозреватель.

Рецептом курячого рулету з чорносливом поділилася фудблогерка Наталія Дрон. Опубліковано в Insragram.

Курячий рулет з чорносливом та горіхами. Джерело: Скріншот рецепта natalia__d_ в Insragram

Інгредієнти:

куряче філе – 300 г

грецькі горіхи – 25 г

чорнослив – 30 г

оливкова олія – 5 мл

спеції

Спосіб приготування:

1. Перемолоти куряче філе. Додати лимонний перець та сіль.

2. Замочити чорнослив у гарячій воді на декілька хвилин. Після цього віджати зайву рідину та змолоти сухофрукт.

3. За допомогою блендера подрібнити горіхи до стану крихти.

4. Харчову плівку розкласти на тверду поверхню та злегка помазати водою.

5. Викласти подрібнену курку, формуючи прямокутник.

6. Викласти горіхи, розмістивши їх на всю поверхню курки.

7. Викласти на один бік чорнослив, формуючи тоненьку ковбаску. Зогорнути у рулет.

Формування рулета

8. Випікати у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів упродовжд 20 хвилин.

9. Дати рулету охолонути у духовці упродовж 2-3 годин.