Зеленський відреагував на висловлювання президента Хорватії
Президент України Володимир Зеленський відреагував на висловлювання президента Хорватії Зорана Мілановича про візит хорватського прем'єр-міністра Андрія Пленковича до України, який той назвав "простим шарлатанством" на тлі високої напруги з Росією, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Якби більше ста тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав візит прем'єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а проявом солідарності та дружби" , - написав Зеленський у мікроблозі Твіттер.
Як повідомлялося, Україна та Хорватія підписали спільну декларацію щодо підтримки європейської перспективи України.