Усик прилетів до США вболівати за Ломаченка в смішному вбранні

Олександр Усик прилетів до Нью-Йорка, щоб підтримати свого товариша й кума Василя Ломаченка у бою з Річардом Коммі, повідомляє УНІАН.

Кримчанин виставив у Instagram знімки, де він постав у чудернацькому одязі. Судячи з коментарів підписників, публіку добряче повеселило вбрання Усика.

"Ось це стиль", "Батя! Чисто шапку накинув і кулею в Америку", "Халат і ушанка", "Блін, ну хто Саню так одягає?????", "Саня ходячий прікол", "Чисто батя у місті", "І одразу в лазню" , - пишуть користувачі соцмережі.

фото Instagram

фото Instagram

фото Instagram

Ломаченко - Коммі: профайл боксерів