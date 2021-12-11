Урядова комісія озвучила подробиці ДТП під Чернігівом

Пасажирський мікроавтобус, що потрапив у ДТП під Черніговом, внаслідок якої загинуло 13 людей, переобладнали з вантажного, повідомляє УНІАН.

Про це "Суспільному" заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. В міністерстві провели власне розслідування, в межах якого з’ясували, що мікроавтобус з вантажного на пасажирський переобладнали за кордоном. В інших державах такому транспорту заборонено брати участі в конкурсі на пасажирські перевезення, в Україні такий дозвіл без проблем отримали.

"Жертв трагедії могло бути менше, якби це був автобус для перевезення пасажирів. Бо задні крісла по суті просто зірвало через погане кріплення, і людей розчавило" , - сказав Наєм.

Цей мікроавтобус в Україну привезли у 2010 році. Він пройшов усі перевірки та був допущений до пасажирських перевезень.

"Ми вже знаємо, яка точка обов’язкового технічного контролю надала йому цей дозвіл, і хто провів йому і підтвердив, що він може здійснювати перевезення пасажирів. І ця точка контролю зробила помилку, бо вони мали б зазначити, що він перероблений" , - сказав Наєм.

За його словами, ця вантажівка була неліцензована. Щоправда, зараз законодавство цього не вимагає.