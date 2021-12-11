Столтенберг відхилив вимогу Путіна не допускати Україну до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю відхилив вимогу Росії до Заходу не допустити приєднання України до Північноатлантичного альянсу, і нагадав, що питання про входження до альянсу вирішуватимуть країни-члени та сама Україна, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Столтенберг на спільній пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, якого цитує телеканал NDTV

"Відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників по НАТО і сама Україна – і ніхто інший. Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, в якій великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати чи вирішувати, що можуть робити інші держави" , – заявив Столтенберг.

Російська Федерація вимагає від НАТО юридично відкликати обіцянку про вступ України, яку було озвучено на саміті 2008 року у Бухаресті.