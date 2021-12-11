РФ планує знищити Україну, треба готуватися до війни - Полторак

Україна має постійно бути готовою до великої війни з Росією, оскільки президент РФ Володимир Путін не відмовиться від ідеї знищення української держави.﻿ Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексміністр оборони України Степан Полторак, повідомляє Україна 24.

"Росія продовжує нарощувати свої угрупування. Останнім часом Росія почала проводити заходи, які свідчать про те, що вона готується до широкомасштабної війни. І думати про те, що це не станеться - насправді це трата часу. Поки в Росії існує ціль - знищення української держави та української народу… Путін ніколи в житті не відмовиться від такої цілі" , - заявив ексміністр.

За словами Полторака, "найвища точка кипіння щодо обстановки на кордоні якраз дійшла до цього часу - кінець року і початок наступного року".

"Ми тимчасово відсунули агресію РФ від України. Але головна мета Путіна – це знищити Україну… Це добре, що вони (Захід - ред.) обіцяють потужні економічні санкції. Але не треба недооцінювати Путіна. Він зараз цей час використає для того, щоб максимально підготуватися до цих санкцій, мінімізувати втрати, знайти шляхи обходу та знову потім прийти зі зброєю до України. Нам треба самим бути готовими до цієї війни" , - наголосив він.

Ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу" , - заявив він.

Своєю чергою, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що США зробили висновки з 2014 року не залишать Україну віч-на-віч з Росією.