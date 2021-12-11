Яценюк вважає неконституційним референдум Зеленського щодо ОРДЛО та Криму
Заява президента Володимира Зеленського про те, що Київ не виключає проведення референдуму щодо окупованих територій Донбасу та Криму, суперечить Конституції. Це спровокує негативну хвилю всередині держави, на що й розраховує Росія, повідомляє Обозреватель.
Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 10 грудня. За словами політика, такий референдум буде спробою "розчленувати Україну".
"Що він хоче виносити на референдум? Питання того, що Крим є частиною української держави? Так це записано у Конституції. Питання того, що Донецька й Луганська облісті – це частини України? Це теж записано в Конституції. Більш того, він особисто зобов'язаний зберігати незалежність української держави", – сказав політик.
На переконання Яценюка, проведення референдуму є російським планом.
"РФ розуміє, що захопити всю Україну сьогодня вкрай складно, тому її треба розчленувати через внутрішні протиріччя. Або розчленувати через те, щоб захід від нас відвернувся", – сказав він.
За словами політика, якщо постане питання про територіальну цілісність, то Росія направить в Україну "регіональних царьків", шоб спровокувати всередині країни негативну хвилю.
"Росія сюди вкине все для того, щоб з'явилися регіональні царьки для провокування хвилі, щоб показати, що України розсипається всередині. Це найкращий і найкоротший шлях для Росії. Але має бути тільки один шлях – сильна українська держава, сильна українська армія, сильний український солдат і сильна пітримка заходу", – наголосив Яценюк.