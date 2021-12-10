НКРЕКП оштрафувала 18 трейдерів електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала 18 компаній-трейдерів електроенергії на загальну суму 16,881 млн грн за порушення ліцензійниї умов діяльності, повідомляє Укрінформ.

Відповідне рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 10 грудня. Зокрема, компанії «Енергопартнерс», «Євроенерджі Плюс», «ОНК-Енерджи», «ОНК-Груп», «Екотеч Енерджі», «Онлайн Енерджі Україна», «МБС-Інжиніринг», «Тірас-Постач» отримали максимальні штрафи - по 1,7 млн грн кожна.

Крім того, 850 тис. грн штрафу отримав «Укренергоекспорт»; по 357 тис. грн – «Енерготехконсалтинг», «Регіон Постач-Груп» «Українська іноваційно-фінансова компанія»; по 340 тис. грн – «ЕМА» та «Ютіліті Трейдінг». Компанії «Паверсток» та «Енерджі Трейд Груп» отримали по 255 тис. грн штрафу; компанії «Новітні технології 3000» та «ЕК «Енолл» - 85 тис. грн.