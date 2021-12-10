"Укроборонпром" на 40% збільшив авіавиробництво
Загальний обсяг виробництва підприємств авіаційного спрямування Укроборонпрому у січні – листопаді 2021 року перевищив показник аналогічного періоду минулого року на 40%, або на понад 4 млрд грн, повідомляє Корреспондент.
За словами заступника генерального директора ДК Укроборонпром з виробництва Ігоря Фоменка, збільшення виробництва зумовлене, зокрема, контрактом між державним підприємством Антонов та Міністерством оборони на будівництво трьох Ан-178.
"Держзамовлення на будівництво трьох Ан-178 для ЗСУ, над яким зараз працює наш Антонов, - перший за часи незалежності України. Ці машини стануть чудовим прикладом імпортозаміщення: випробувальний літак перепроєктований без російського вузла або агрегату", - заявив Фоменко.