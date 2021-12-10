"Укроборонпром" на 40% збільшив авіавиробництво

Загальний обсяг виробництва підприємств авіаційного спрямування Укроборонпрому у січні – листопаді 2021 року перевищив показник аналогічного періоду минулого року на 40%, або на понад 4 млрд грн, повідомляє Корреспондент.

За словами заступника генерального директора ДК Укроборонпром з виробництва Ігоря Фоменка, збільшення виробництва зумовлене, зокрема, контрактом між державним підприємством Антонов та Міністерством оборони на будівництво трьох Ан-178.