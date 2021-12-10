Нова оборонна допомога Україні залишається на розгляді - Пентагон

Можливість надання українській армії додаткової допомоги у сфері оборони на тлі агресії РФ «надалі залишається на розгляді» керівництва Сполучених Штатів.﻿ Про це під час пресконференції в Пентагоні заявив речник оборонного відомства США Джон Кірбі, повідомляє Укрiнформ.

«Ми, безумовно, зберігаємо можливість для надання (Україні - ред.) потенційної додаткової допомоги у сфері безпеки», - сказав представник оборонного відомства США.

Він нагадав, що цього тижня про це заявляв помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. За словами Кірбі, ситуація щодо готовності додатково підтримати Україну в разі необхідності залишається незмінною.

Кірбі також зауважив, що Збройні сили України отримують оборонну допомогу не тільки від Сполучених Штатів, а й від інших країн. При цьому США «продовжують шукати можливості», аби допомогти ЗСУ краще захищати країну.

Речник Пентагону додав що досі біля кордону з Україною спостерігається «чимала кількість» військ РФ. За його словами, хоча за останню добу про серйозні зміни не йдеться, «однак ми (у Пентагоні – ред.) продовжуємо бачити збільшення (кількості російських військ – ред.) упродовж останніх днів і тижнів».