Україна готує позов до ЄС через обмеження дозволів на перевезення Польщею

Україна має намір подавати позов проти ЄС на дії Польщі, яка не збільшує кількість дозволів на вантажоперевезення у 2022 році, що суперечить Угоді про зону вільної торгівлі.

Про це на конференції “5 років економічної співпраці Євросоюз - Україна у світлі угоди про ЗВТ” заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка. За його словами, головною проблемою у розвитку торгівлі між Україною та ЄС є “позиція міністерства інфраструктури Польщі щодо дозволів на вантажоперевезення (для України – ред.)”.

“Оскільки це рішення суперечить угоді про ЗВТ, то це буде причиною позову найближчими днями України проти ЄС” ,- заявив Качка.

Він зауважив, що така позиція польського уряду руйнує торгівлю з не лише українських, а й європейських компаній.

“Ми сподіваємося, що ця ситуація зміниться і Польща збільшить кількість дозволів, які запропонує міністерство інфраструктури країни, адже це в інтересах усіх сторін” ,- констатував заступник міністра економіки України.

Качка підкреслив, що в ситуації, коли польський уряд підтримує рішення про блокування українського експорту до ЄС, Київ “не матиме жодних сантиментів і теж може розпочати відповідні процедури”.

Своєю чергою заступник міністра інфраструктури Польщі Рафал Вебер під час конференції зазначив, що польські вантажоперевізники використовують набагато менше українських дозволів. Наприклад, 2020 році їх було використано 90 тисяч.

“Український партнер хоче 200 тис. дозволів, а ми маємо знайти золоту середину, аби не перешкоджати торговельним можливостям і можливостям вантажоперевізників, щоб враховувалися інтереси й польських перевізників”,- зазначив Вебер.

Голова Польсько-української господарчої палати, ексміністр економіки Польщі Яцек Пєхота зазначив, що склалася абсурдна ситуація: польські перевізники не хочуть їхати в Україну, а українські не можуть їхати до Польщі через обмеження щодо кількості дозволів. За його словами, свою продукцію до ЄС не можуть вивезти й польські підприємці, які ведуть бізнес в Україні. Він повідомив, що польський бізнес в Україні звернувся до міністра інфраструктури Польщі щодо збільшення дозволів на вантажні перевезення для України до 200 тисяч.

Євродепутат від Польщі, експрем’єр Марек Белька у цьому контексті заявив, що такі торговельні суперечки є нормальним явищем. Він додав, що як член комісії Європарламенту з питань міжнародної торгівлі стикається із безліччю торговельних конфліктів між ЄС та третіми країнами, які відстоюють свої інтереси.