У Джонсона рекордно впав рейтинг схвалення британців

Лише 24% жителів Великобританії позитивно ставляться до діяльності прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, свідчать дані опитування YouGov, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це найнижчий показник за весь час подібного опитування. При цьому 66% опитаних заявили, що негативно оцінюють роботу Джонсона. 10% не визначились. Опитування проводилося 8-9 грудня, у ньому взяли участь 1,6 тис. осіб.

Британські ЗМІ зазначають, що 8 грудня прем'єр-міністр Джонсон оголосив про введення системи COVID-перепусток до тих закладів, де можуть збиратися сотні людей.

"Ми вводимо в обов'язковому порядку COVID-перепустки до нічних клубів та закладів, де збирається велика кількість людей, включаючи заклади, які вміщують понад 500 осіб у закритому приміщенні, та на відкритому просторі з сидячими місцями для більш ніж 4 тис. осіб, а також до будь-яких інших закладів, які вміщують понад 10 тис. осіб" , - сказав він.

Також британці мають обов'язково повинні носити маски в громадських місцях, включаючи театри, ресторани та кінотеатри. З понеділка, 13 грудня, британцям рекомендується працювати віддалено з дому.