Нідерланди розпочали ревакцинацію 70-річних

У Нідерландах щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу стали робити людям 1951 та 1952 років народження, повідомляє Укрiнформ.

"Люди 1951 і 1952 років народження також можуть записатися на повторне введення вакцини, ревакцинацію" , - написав у Твіттер міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонг.

Однак, попрb введені додаткові заходи щодо боротьби з коронавірусом, тиск на охорону здоров'я залишається дуже високим.

Наголошується, що наступного тижня, у вівторок, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонг планують дати пресконференцію щодо подальших дій у зв'язку з коронавірусною кризою.

Також повідомляється, що після введення суворішого карантину кількість хворих за добу почала зменшуватися. Однак у лікарнях та відділеннях реанімації все ще перебуває багато людей з коронавірусом.