Нідерланди розпочали ревакцинацію 70-річних
У Нідерландах щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу стали робити людям 1951 та 1952 років народження, повідомляє Укрiнформ.
"Люди 1951 і 1952 років народження також можуть записатися на повторне введення вакцини, ревакцинацію", - написав у Твіттер міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонг.
Однак, попрb введені додаткові заходи щодо боротьби з коронавірусом, тиск на охорону здоров'я залишається дуже високим.
Наголошується, що наступного тижня, у вівторок, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонг планують дати пресконференцію щодо подальших дій у зв'язку з коронавірусною кризою.
Також повідомляється, що після введення суворішого карантину кількість хворих за добу почала зменшуватися. Однак у лікарнях та відділеннях реанімації все ще перебуває багато людей з коронавірусом.