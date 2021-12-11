Голубовська перерахувала нюанси лікування різних варіантів COVID-19

Заслужена лікарка України та завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська озвучила особливості лікування різних варіантів коронавірусу. Також вона розповіла про те, які препарати слід використовувати, повідомляє Обозреватель.

Про це лікарка написала на своїй сторінці у Facebook. Інфекціоністка пояснила, що принципи терапії у випадках інфекційних захворювань не залежать від збудника і залишаються незмінними.

До особливостей лікування вона віднесла:

Етіотропну терапію (в цьому випадку – противірусна), яка повинна бути призначена одразу після встановлення діагнозу, а не на другому тижні або взагалі без призначень. Особливо це стосується груп ризику.

Реплікація SARS-CoV-2 є досить тривалою, корелюється з тяжкістю захворювання, низьким рівнем альбумінів і навіть на 20-й день хвороби може бути активною.

Якщо в дебюті захворювання призначати глюкокортикоїди (глюкокортикостероїди), це означає надавати вірусу можливості реплікації "без перешкод", а при варіанті Дельта вірусне навантаження "в сотні разів вище попередніх варіантів", те ж саме прогнозується під час Омікрону. А всі подальші неприємності "є саме вірусіндукованими".

Протизапальна терапія при розвитку імунопатологічної фази повинна призначатися поступово, але у разі відсутності ефекту/погіршення стану у тяжких хворих час на роздуми про корекцію лікування не повинен перевищувати 24-48 годин.

Які препарати слід використовувати

Голубовська закликає якнайшвидше внести до протоколу лікування інгібітори янус-кіназ.

Також вона висловилася про нововведення у противірусній терапії – дослідженнях препарату "Азвудін" (FNC), який є аналогом нуклеозиду, що інгібує РНК-залежну РНК-полімеразу ВІЛ-1 (RdRp).

"Активна форма FNC пригнічує реплікацію коронавірусів SARS-CoV-2 і HCoV-OC43 (до речі, останній може викликати не тільки "застуду", а й фатальний енцефаліт у людей), накопичується в тимусі (ключовий орган захисту від фатальної течії COVID-19) і мононуклеарних клітин периферичної крові" , – пояснила лікарка.

Вона зазначила, що таким чином препарат має противірусний та опосередкований імуномодулювальний ефект.

"Лікування інфікованих SARS-CoV-2 макак-резус FNC (0,07 мг/кг, 1 раз на день, перорально) знизило вірусне навантаження і зменшило помутніння матового скла в легенях. Вважають, що його клінічна ефективність буде навіть вищою за "Ремдесивір" (зазвичай при своєчасному застосуванні)" , – підсумувала лікарка.