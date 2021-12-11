Трас та Блінкен обговорили Україну

Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс та держсекретар США Ентоні Блінкен провели у п'ятницю ввечері двосторонні переговори у Ліверпулі, на яких обговорювалася ситуація в Україні та іранська ядерна програма, повідомляє ТАСС.

"Зустрілася з держсекретарем Блінкеном у Ліверпулі [напередодні міністерського засідання] Групи семи після успішного "Саміту за демократію". Ми обговорили підтримку України перед лицем російської агресії, важливість надійних і чесних інвестицій в країни, що розвиваються, недопущення появи в Ірану ядерної зброї" , - написала керівник британського зовнішньополітичного відомства у своєму Twitter.

Зустріч глав МЗС "сімки" на північному заході Англії проходитиме з 11 по 12 грудня у будівлі Музею Ліверпуля. На захід також запрошено представників країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), що показує прагнення Сполученого Королівства, яке головує цього року в Групі семи, активно розвивати відносини з Індо-Тихоокеанським регіоном після Brexit.

Програма першого дня передбачає обговорення питань геополітики та безпеки, економічного партнерства та проведення двосторонніх контактів. Країни АСЕАН приєднаються до переговорів 12 грудня: вони візьмуть участь у дискусіях щодо зміцнення співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також у сфері охорони здоров'я та боротьби з гендерною нерівністю.