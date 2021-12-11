У МЗС оновили список країн, відкритих для українців

Міністерство закордонних справ України оновило список країн, які дають змогу в'їжджати нашим громадянам. Деякі з них переглянули правила через поширення штаму Омікрон, повідомляє Обозреватель.

Дані оприлюднені на сайті Консульської служби. Зміни було внесено станом на 10 грудня. Так, для відвідування європейських країн як туристів крім стандартного набору документів потрібні:

COVID-сертифікат;

негативний результат тесту на коронавірус;

сертифікат про одужання;

у деяких країнах до сертифіката про вакцинацію потрібен ще ПЛР-тест.

Повністю вакцинованим українцям можна відвідувати:

Бельгію,

Естонію,

Іспанію,

Латвію,

Литву,

Німеччина,

Фінляндія,

Францію,

Чехію,

Швеція.

Заборонено відвідувати:

Білорусь,

Болгарію,

Мальту,

Сан-Маріно,

Словаччину.

Водночас Австрія та Польща вимагає сертифікат про вакцинацію, одужання або ПЛР-тест та самоізоляцію.

Ісландія та Румунія – сертифікат про вакцинацію, ПЛР-тест або довідку про одужання, а також самоізоляцію.

Монако та Чорногорія – сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.