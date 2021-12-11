Експерт озвучив варіанти розвитку епідситуації в Україні

Наступна хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися вже у січні. На її сплеск впливатиме три фактори – ситуація у сусідніх країнах, циркуляція сезонних вірусних захворювань та мутації самого вірусу, повідомляє Обозреватель.

Як розповів в інтерв'ю виданню керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, в Україні зараз йде на спад третя хвиля коронавірусної інфекції. Водночас він уточнив, що існує три сценарії подальшого розвитку ситуації.

Ганиченко зазначив, що Київська школа економіки прорахувала три епідеміологічні сценарії: оптимістичний, песимістичний та середній.

"У разі оптимістичного – у січні ми не побачимо зростання захворюваності" , – сказав Ганиченко.

За словами експерта, середній сценарій припускає, що наступна хвиля захворювання в Україні почне зростати у січні. На її сплеск вплине зростання кількості інфікованих у Європі.

"У низці європейських країн зараз починається дуже активне зростання по другому колу. Відповідно, такий тренд може перекинутися й на нашу країну, і досить швидко – це січень 2022 року" , – вважає він.

Також, на його думку, на розвиток середнього сценарію впливатимуть традиційна сезонність грипоподібних захворювань (грип, ГРЗ, ГРВІ).

Третім фактором стануть мутації коронавірусу.

"Зараз ми говоримо вже про "Омікрон". Це потенційна загроза" , – сказав фахівець.

Він наголосив, що нині ще немає достатньої кількості інформації про цю мутацію. І про ступінь його небезпеки все ще точаться суперечки.

"Перше – чи швидше він передається. Друге – чи призводить він до більш складних наслідків. І третє – як ефективно діють проти нього вакцини. Жоден із цих пунктів зараз не має інформації" , – сказав Ганиченко.

Він не виключив, що ситуація може розвиватися за песимістичним сценарієм.