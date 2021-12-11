В Україні запустять масштабну кампанію "Щедрик"

В Україні планують запустити масштабну культурно-мистецьку кампанію "Щедрик", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"МЗС України разом із партнерами запускає масштабну кампанію "Щедрик: магія Різдва". Вона, як і український Щедрик, почнеться у Києві, щоб наступного року розпочати подорож світом. Вже запланована реалізація кампанії в США у 2022 році" , - інформує пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС)..

Як зазначається, у 2021 році у Києві відбудуться 18 грудня о 18:00 концерт на Михайлівській площі, під час якого прозвучить мелодія "Щедрика", а також інші різдвяні колядки та пісні у виконанні відомих українських співаків, відомих хорів та оркестрів.

Крім того, 18 (20:00-23:00), 19 (17:00-23:00) та 24-25 грудня (17:00-23:00) пройде відеомапінг з історією Щедрика. У яскравій 2D та 3D анімації на будівлі Дипломатичної академії України (Михайлівська площа) будуть представлені чотири історичні етапи Щедрика: язичницький період та український контекст пісні, європейський, американський період та сучасність.

А також 12-16 січня (12:00-19:00) – мультимедійна інсталяція у Довженко-Центрі (вул. Васильківська, 1, м. Голосіївська). Мовою сучасного мистецтва через використання звуку, проєкцій, анімацій, кінетичних об'єктів, глядачам буде показано історію музичної композиції "Щедрик", точки її перетину з історією України та світовою культурою.

Згідно з повідомленням пресслужби МЗС, 105 років тому в Києві вперше пролунав "Щедрик", який став символом різдвяних свят по всьому світу та інструментом української дипломатії тих часів і лунав у найкращих концертних залах Чехословаччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Німеччині, Польщі, Іспанії.

Крім того, у 2022 році виповнюється 100 років з моменту, коли "Щедрик" успішно виконали на сцені Карнегі Гол у Нью-Йорку. Після цього світове турне мелодії продовжилося у Мексиці, Бразилії, Аргентині, Уругваї, Кубі та Канаді.

Вхід на всі заходи вільний з дотриманням карантинних вимог, що діють.