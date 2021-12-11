Вживання алкоголю може підвищити ризик розвитку раку

Зловживання алкогольними напоями може спричинити виникнення раку кишечника. Це захворювання – одне з найпоширеніших онкологічних патологій, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Еxpressо з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі JAMA, існує "переконливий" зв'язок між популярним напоєм і підвищеним ризиком раку кишечника. Він виникає, коли ракові клітини безконтрольно діляться та розмножуються у товстій кишці.

Свої висновки вчені зробили на основі аналізу медичних карт тих, хто зіткнувся з цією проблемою. Вони дійшли висновку, що вживання чотирьох або більше алкогольних напоїв на тиждень пов'язане із підвищеним ризиком раку кишківника.

Вони уточнили, що на виникнення хвороби не впливає тип напоїв та спровокувати онкологію можуть також "легкі" алкогольні напої.

Щоб уникнути раку кишечника, слід збагатити свій раціон клітковиною. Джерело: Unsplash

Дослідження також показало, що відносний ризик для тих, хто випиває, був вищим для чоловіків, ніж для жінок.

"Той факт, що ризик для чоловіків був трохи вищим, ніж для жінок, може бути пов'язаний з тим, що ми по-різному розщеплюємо алкоголь залежно від нашої статі" , – припустили фахівці.

Також фахівці попередили про інші фактори ризику, які можуть призвести до виникнення захворювання. Серед них експерти виділили: червоне м'ясо та оброблені м'ясні вироби (бекон, салямі, ковбаси, м'ясні консерви чи курячі нагетси).

Вони ж порадили тим, хто хоче зайнятися профілактикою раку кишечника, включити до свого раціону більше клітковини.

"Недостатнє споживання клітковини викликає близько 30 зі 100 випадків раку кишечника (близько 30 відсотків) у Великій Британії" , – акцентували вчені.

Вони ж порадили стежити за своєю вагою, тому що ожиріння також може стати одним із факторів розвитку раку кишечника.