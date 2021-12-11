Франція відкриє архіви війни в Алжирі

Міністр культури Франції Розелін Башло заявила, що влада країни має намір відкрити архіви, в яких міститься інформація про війну в Алжирі, повідомляє Новое время.

Як пише ВВС, у міністерстві вважають, що архіви можуть містити секретні документи, які дозволять історикам зрозуміти багато подій, пов'язаних із військовими злочинами та перебігом бойових дій. В уряді називають такий крок "жестом доброї волі з боку Франції", яка хоче відновити стосунки з Алжиром.

У жовтні Алжир відкликав свого посла у Франції для консультацій через «безвідповідальні» заяви президента країни Еммануеля Макрона. Макрон заявив, що Алжиром керує «військово-політична система», а країна має «офіційну історію», яку влада «повністю переписала», заклавши в основу «ненависть до Франції».

Алжир – колишня французька колонія. У 1962 році після війни, яка тривала вісім років, Франція визнала незалежність Алжиру.