"Укрзалізниця" до свят запускає додаткові потяги

Укрзалізниця до новорічних свят призначить додаткові потяги та збільшить періодичність існуючих, повідомляє Корреспондент.

За даними прес-служби УЗ, додаткові потяги розпочинатимуть рух з 23-24 грудня, а завершуватимуть 10-11 січня наступного року. У компанії уточнили, що є три винятки: поїзд Київ-Одеса та Львів-Одеса, які курсуватимуть окремими днями 29 грудня - 9 січня, а також Ковель-Київ, який курсуватиме з 30 грудня по 10 січня.

До свят з'явиться 9 напрямків:

№ 235/236 Київ – Ужгород (через Славське);

№249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;

№ 259/260 Суми, Київ – Ворохта (через Буковель);

№123/124 Київ – Одеса;

№211/212 Харків – Львів;

№167/168 Львів – Одеса;

№238/237 Одеса – Ужгород.

№ 201/202 Ковель – Київ;

№197/198 Ковель – Київ.

Також у компанії заявили, що продовжать низку маршрутів, зокрема:

Поїзд №75/76 Кривий Ріг - Київ до Хмельницького,

Потяг №779/780 Суми - Київ до Вінниці,

Потяг №57/58 Київ - Яремче до Ворохти (через Буковель).

Періодичність зросте біля поїзда №757/758 Київ – Могилів-Подільський, який вирушатиме з Києва 27, 30 грудня та 3 січня.