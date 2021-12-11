Зарплати до 100 тисяч гривень: названі найкращі вакансії в Україні

В Україні найвищу середню зарплату пропонують інформаційному директору (відповідає за інформаційну систему підприємств). Такий спеціаліст може претендувати на оклад у розмірі 100 000 грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу Work.ua.

Водночас варто зазначити, що у Києві, за даними цього ж порталу, середня зарплата становить лише 17 500 грн, а, наприклад, у Запоріжжі – 12 500 грн.

Скільки заробляють українці:

Інформаційний директор – 100 000 грн

.Net-програміст – 72 000 грн

C++ програміст – 65 000 грн

Ruby on Rails програміст – 62 500 грн

Програміст Java – 60 000 грн

Angular-розробник – 52 500 грн

Full stack програміст – 50 000 грн

Розробник мобільних додатків – 50 000 грн

Керівник IT-відділу – 50 000 грн

В Україні розмір зарплат залежить не лише від сфери, а й від місця роботи. Традиційно заробляють жителі столиці, тоді як у невеликих населених пунктах зарплати можуть бути у кілька разів меншими. Крім того, впливає ситуація в економіці. Програмісти можуть працювати з України на міжнародні компанії, тому вони заробляють у рази більше.