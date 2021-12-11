США наклали санкції на китайських чиновників за переслідування уйгурів

Сполучені Штати в п'ятницю, 10 грудня, ввели санкції проти двох китайських високопосадовців, підозрюваних у «серйозних порушеннях прав людини», повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише Le Fіgaro, йдеться про обмеження прав уйгурів та інших етнічних меншин в автономному районі Сіньцзян.

«Понад мільйон уйгурів та представників інших, переважно мусульманських етнічних меншин, було затримано в Сіньцзяні. Керували затриманнями нинішній голова цього автономного регіону Еркен Туніяз та його попередник Шохрат Закір» , – йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Крім того, під санкції потрапила компанія SenseTime, яка спеціалізується на розпізнаванні обличь, її підозрюють у стеженні за поліцією у Сіньцзяні.

У концентраційних таборах у Сіньцзяні утримують понад 1 млн уйгурів, казахів, узбеків, киргизів. Їм забороняють здійснювати релігійні обряди, говорити рідними мовами та змушують славити Комуністичну партію Китаю. У Пекіні заперечують переслідування громадян за релігійним та етнічним принципом. І називають табори в Сіньцзяні «таборами перевиховання», в яких люди нібито перебувають добровільно.

11 жовтня 2018 року в Китаї опублікували документ про боротьбу з екстремізмом у східному регіоні Сіньцзян (Східний Туркестан), в якому підтвердили існування таборів перевиховання уйгурів – корінного мусульманського народу цієї частини Піднебесної, узаконивши переслідування мільйона мусульман.

У 2017-2019 роках щонайменше 80 тисяч уйгурів вивезли із Сіньцзяну для роботи на фабриках у дев'яти інших регіонах, де обмежують їхню свободу пересування, селять в окремих гуртожитках, змушують ходити на заняття з ідеологічної підготовки та забороняють здійснювати свої релігійні обряди.