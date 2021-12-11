Столтенберг закликав членів НАТО зміцнювати союзницькі зв'язки

Ні США, ані Європа самотужки не зможуть подолати сучасні виклики, що походять від Росії та Китаю - це підкреслює необхідність міцних трансатлантичних зв’язків.﻿ Про це на пресконференції у Брюсселі за підсумками зустрічі з новим канцлером ФРН Олафом Шольцом заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрiнформ.

«Під час нашої зустрічі ми говорили про важливість зміцнення трансатлантичних зв’язків в епоху глобальної конкуренції. Такі країни як Росія та Китай підривають заснований на правилах світовий порядок, погрожують сусідам, розширюють свої ядерні спроможності. Ані Європа, ані Північна Америка не можуть протистояти цим викликам самотужки. Ми можемо це зробити тільки тоді, коли залишатимемося сильними разом у НАТО» , - наголосив керівник Альянсу.

Він розповів, що обговорив із Шольцом скупчення російських військ на окупованих територіях України та поблизу кордону, яке створює загрози для безпеки всієї Європи.

«Ми закликали Росію повернутися до дипломатії та провести деескалацію, поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники по НАТО погодилися, що будь-яка подальша агресія проти України матиме високу ціну та серйозні політичні й економічні наслідки для Росії» , - підкреслив Столтенберг.

Генсек нагадав, що союзники по НАТО привітали переговори між президентами США і Росії, а також зусилля Німеччини для пошуку політичного рішення у Нормандському форматі.

«НАТО залишається відкритим до діалогу, який є ще важливішим в умовах напруженості. Ми готові до зустрічі в форматі Ради НАТО - Росія, щоб збільшити прозорість та зменшити ризик невірних оцінок» , - додав Столтенберг.

Окрім того, він подякував Німеччині за суттєвий вклад в операції НАТО у Середземному морі та у Косово, а також у зусилля з підтримання миру у Балтійському регіоні.