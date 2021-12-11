Путін хоче говорити лише з Байденом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що президент Російської Федерації Володимир Путін зацікавлений у розмовах із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, але більше ні з ким, повідомляє Укрiнформ.

«Путін зацікавлений у розмовах із президентом Байденом. Я вважаю, що Путін не зацікавлений у розмовах більше ні з ким» , – сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Водночас він запевнив, що було зроблено все для того, щоб Росія сказала Сполученим Штатам Америки, що не збирається вторгатися в Україну.