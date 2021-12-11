Путін хоче говорити лише з Байденом - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що президент Російської Федерації Володимир Путін зацікавлений у розмовах із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, але більше ні з ким, повідомляє Укрiнформ.
«Путін зацікавлений у розмовах із президентом Байденом. Я вважаю, що Путін не зацікавлений у розмовах більше ні з ким», – сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1".
Водночас він запевнив, що було зроблено все для того, щоб Росія сказала Сполученим Штатам Америки, що не збирається вторгатися в Україну.
"Точно ми всіх об'єднали і всі точно розуміють, що готується дуже серйозний пакет санкцій у разі будь-яких викликів, будь-яких навіть невеликих ескалацій з боку Росії" , - зазначив Президент.