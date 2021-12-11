Коп та медик організували видачу "липових" COVID-сертифікатів

У Києві поліцейський і працівниця медичного закладу організували схему продажу фальшивих міжнародних COVID-сертифікатів, повідомляє Укрінформ.

"Працівники територіального управління ДБР Києва за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру поліцейському та працівниці медичного закладу, які за гроші видавали сертифікати про вакцинацію проти COVID-19" , - ідеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, поліцейський підшукував громадян, яким були необхідні свідоцтва про вакцинацію без проведення щеплення. Далі чоловік приводив їх до медичної працівниці, яка вносила неправдиві дані про вакцинацію до електронної медичної бази Helsi та видавала сертифікати.

За свої послуги ділки брали від 4 до 5 тис. грн - залежно від марки вакцини, якою нібито робили "щеплення". За попередньою інформацією, зловмисники заробили щонайменше 1 млн грн.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних правоохоронці вилучили вже виготовлені COVID-сертифікати більш як 200 осіб, а також списки громадян, які раніше зверталися по підроблені свідоцтва про вакцинацію.

Фігурантам оголосили підозри у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, та підкупі (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 Кримінального кодексу). Їм загрожує позбавлення волі до 6 років. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.